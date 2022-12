Fonti fa ‘esplodere’ la Riviera

Tre spettacoli per tenere tutti con il naso all’insù. Da Rimini a Riccione, passando per Santarcangelo, saranno affidato alla pirotecnica di Ivan Fonti i fuochi di artificio della notte di Capodanno. E’ lo stesso Fonti a entrare nei dettagli degli show: "A Rimini ci sarà il doppio evento a Castel Sismondo, al mezzanotte e mezza e in replica alle 2". Sarà uno spettacolo con fuochi di artificio "che danzeranno a ritmo di musica, con le colonne sonore studiate appositamente per l’occasione". Per il suggestivo incendio del castello saranno usati oltre 100 chili di esplosivo per ciasciuno dei due show. Tutto da vedere anche lo spettacolo a Riccione, dove "sarà un crescendo di colori e coreografie", con effetti pirotecnici fino a 90 metri di altezza "che saranno visibili da tutta la zona centrale di Riccione". Dal Palazzo del Turismo si sprigionerà una cascata di fontane. Fonti illuminerà anche il cielo sopra il centro storico di Santarcangelo, con lo show pirotecnico che partirà alla mezzanotte. A Santarcangelo, data l’ordinanza che vieta botti e fuochi di artificio non autorizzati, quello in piazza sarà di fatto l’unico spettacolo.

A chi, la notte di Capodanno, organizzerà fuochi di artificio a casa o a feste con gli amici, "ribadiamo che gli unici fuochi legali – conclude Fonti – sono quelli non superiori ai 120 decibel".