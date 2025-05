Forcellini Reffi confermato presidente di Domani Motus Liberi

Lorenzo Forcellini Reffi resta il presidente di Domani Motus Liberi. Ed è stato rinnovato il consiglio centrale del partito che prevede 4 nuovi ingressi. Tutto questo è avvenuto al termine del congresso del partito di minoranza, che si è svolto nella giornata di ieri al centro congressi Kursal. "Ora parleremo in modo ancora più forte e diretto alla cittadinanza – dice il presidente – portando il nostro messaggio. Vogliamo essere diversi, non necessariamente migliori, per portare all’attenzione una proposta forte che si identifica nell’essere Motus: tanta concretezza, competenza e la volontà di fare tutto con il cuore, per la Repubblica di San Marino".

Tra gli ospiti erano presenti anche diversi esponenti di Fratelli d’Italia, tra cui il cesenate Francesco Giubilei a cui è stata assegnata la presidenza dei lavori. Messaggi di saluto dai vertici Ecr, il Gruppo dei conservatori e dei riformisti europei. Il segretario generale Antonio Giordano, deputato di Fratelli d’Italia, ha fatto arrivare al congresso di Domani Motus Liberi anche il messaggio della premier italiana Giorgia Meloni.