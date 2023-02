"Foresterie, stagionali accolti in vecchi hotel"

"Ormai non crediamo più all’ipotesi hotel Smart come luogo da trasformare in una foresteria riservata ai dipendenti degli hotel. Siamo disponibili a realizzarla direttamente come Federalberghi". Luca Cevoli, direttore dell’associazione di categoria, cambia strategia. Le attese per una soluzione al problema da parte dell’amministrazione comunale si stanno prolungando, mentre la stagione si avvicina. Idee che prestano il fianco a lunghe trafile burocratiche non vanno di pari passo con le esigenze del comparto che tra meno di due mesi si ritroverà ad aprire gli hotel con l’incubo del personale mancante. Così Federalberghi è pronta a muoversi direttamente alla ricerca di una soluzione, come accaduto in un’altra località di mare, Jesolo.

"Sulla possibilità che lo Smart, confiscato alla malavita ed oggi di proprietà comunale, divenga una foresteria per dipendenti, sinceramente non ci credo più. Avevamo chiesto da tempo all’amministrazione di aprire un dialogo sul problema del personale per il settore alberghiero, con l’obiettivo di cercare soluzioni, ma ad oggi non si è visto nulla. Rilevo, purtroppo, che questo argomento è rimasto un tema da campagna elettorale".

Messo da parte il sogno Smart, "per il quale, anche con la volontà, tra lavori e burocrazia ci vorrebbero anni", Federalberghi ha un’altra idea. "A Jesolo hanno realizzato la prima foresteria per dipendenti. Federalberghi locale ha individuato una struttura con una gestione storica, ma arrivata a fine carriera, diciamo così. La proposta di convertire l’attività alberghiera in accoglienza dei dipendenti come meublé, senza la colazione, ha trovato la risposta positiva della vecchia gestione. Federalberghi, che a Jesolo ha anche la licenza di agenzia, non andrà a gestire direttamente la struttura. La conduzione rimarrà alla proprietà, mentre l’associazione propone la formula del vuoto per pieno, da aprile a settembre". A Jesolo ci sono già hotel che si sono messi in fila per prenotare le stanze da girare ai propri dipendenti. Mentre il vecchio albergo si è garantito il tutto esaurito da aprile a settembre.

L’idea di Cevoli è provare a replicare l’esperienza anche a Riccione. "Il modello di Jesolo è molto interessante. Federalberghi Riccione sarebbe disponibile a valutare un’esperienza di questo tipo, con una struttura a norma, ovviamente". La stessa associazione di categoria negli ultimi anni ha sottolineato come ci sia in città una significativa percentuale di strutture ormai ai margini del mercato che rischiano di chiudere prima di avere trovato un’alternativa. La trasformazione in foresteria diviene così un’opportunità visti i costi ridotti (niente cucina) e la garanzia di avere camere occupate per cinque o sei mesi l’anno.

Andrea Oliva