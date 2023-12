Formidabili quelle notti. L’amarcord di Chiambretti: "Era un vero Paradiso. Ho trovato anche l’amore"

Gli parli del Paradiso e il primo ricordo che balza alla mente di Piero Chiambretti è la finale dei Mondiali del 1994. "Eravamo tutti lì nel giardino, a guardare la partita dell’Italia contro il Brasile. Quando Baggio ha sbagliato il rigore, siamo passati dal Paradiso all’inferno....". Chiambretti ha trascorso anni indimenticabili nel locale sulla collina di Covignano. "Al Paradiso ho trovato anche l’amore: sono stati per anni fidanzato di Maria Luisa Bertolini, che si occupava delle pubbliche relazioni del locale".

Dopo la chiusura definitiva – nel 2011 – e la vendita all’asta – nel 2018 – i nuovi proprietari stanno demolendo il Paradiso per farne uno spazio dedicato alla cultura e all’arte. Che effetto le fa sapere che le ruspe stanno ’cancellando’ il Paradiso?

"Un effetto strano. Ma in fondo è il segno di un’epoca. Il Paradiso ha fatto la storia della Riviera, e non solo. Grazie al compianto Gianni Fabbri ha dettato le mode e le tendenze. Era molto più di una discoteca, ed era sempre un passo avanti rispetto a tanti altri locali. Oggi probabilmente non c’è più spazio per posti del genere. Tutto cambia e nel corso degli anni è cambiato anche il modo di divertirsi".

Insomma: non è più tempo per il Paradiso...

"Guardiamo ai fatti. La moda degli aperitivi ha fatto male ai nostri fegati e anche alle discoteche. Il rito di andare in certi locali è praticamente sparito, anche in Romagna. Ormai c’è l’abitudine di fare serata nei bar, in certi ristoranti dove ceni e c’è anche la musica. Ma andare in discoteca, come si faceva un tempo e ho fatto anche io per tanti anni, era completamente diverso. Soprattutto al Paradiso".

Cosa le manca di più del locale di Covignano?

"Gianni era unico nell’organizzare le serate. Al Paradiso ti sentivi come a casa stando in discoteca. C’era un’atmosfera quasi intima, nonostante fosse frequentato da migliaia di persone".

Gianni Fabbri organizzava feste incredibili. E a tante ha partecipato anche lei...

"Sì, bellissimi ricordi. D’estate ti accoglieva questo giardino meraviglioso dove trovavi di tutto: tavoli imbanditi di frutta fresca, belle ragazze, spettacoli, ospiti. Era un vero Paradiso".

Manuel Spadazzi