Fornisce false generalità. Straniero molesto arrestato dalla polizia

Nella serata di domenica, il personale della polizia di Stato ha arrestato un cittadino straniero per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale della propria identità.

Nello specifico, alle 20 circa, una volante diretta nelle vicinanze della stazione ferroviaria poiché era stata segnalata la presenza di una persona molesta. Arrivati sul posto, gli agenti si sono imbattuti immediatamente nel soggetto, che ha fornito solo verbalmente i propri dati senza mostrare alcun documento. GLi agenti, insospettiti dal suo comportamento, hanno quindi deciso di portare l’uomo in questura per ulteriori accertamenti. Arrivati in questura, i poliziotti hanno quindi accertato che lo straniero era stato identificato dal proprio consolato con altre generalità rispetto a quelle fornite durante il controllo. Inoltre, è stato possibile accertare che durante altri controlli l’uomo aveva fornito sempre altri alias errati. Perciò lo straniero è stato arrestato, convalidato ieri mattina, e messo a disposizione dell’ufficio immigrazione.