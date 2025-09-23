Forno fracassone disturba i vicini: multato

Il titolare di un forno con laboratorio di Bellaria si è trovato al centro di una vicenda giudiziaria finita nelle aule del tribunale di Rimini. La storia è semplice, ma non banale: i clienti – in gran parte ragazzi – acquistavano pizze, focacce e altre leccornie nelle ore più buie, consumandole poi a pochi metri dall’ingresso. Fin qui nulla di strano, se non fosse che il dopo diventava un problema.

Perché le chiacchiere, le risate, i toni alti e i cori improvvisati trasformavano quel tratto di strada in una piazza improvvisata, con il risultato di disturbare il sonno dei residenti. Uno di loro, esasperato, ha deciso di rompere il silenzio – quello che in casa sua non riusciva più ad avere – e con l’assistenza dell’avvocato Andrea Guidi ha portato il caso davanti alla giustizia.

Il giudice ha riconosciuto che la situazione superava la normale tolleranza. Non si trattava solo di qualche vociare estivo, ma di schiamazzi notturni "di entità ben superiore" al sopportabile, soprattutto in un contesto turistico dove il caldo costringe a tenere le finestre aperte. Dalle indagini della polizia municipale è emerso che i giovani non si fermavano lì per caso: anche a serranda abbassata, il laboratorio continuava a sfornare e vendere, alimentando file di ragazzi e, con esse, la rumorosa aggregazione. Al titolare del forno è stato contestato il reato di Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.

La sentenza ha messo nero su bianco che non aveva fatto nulla per contenere il fenomeno, badando più al profitto che al rispetto del vicinato. Pur riconoscendo la responsabilità, il tribunale ha deciso di applicare l’istituto della “particolare tenuità del fatto”, che evita la pena vera e propria. Ma la conseguenza civile resta: mille euro da versare al vicino disturbato, a titolo di risarcimento. Una vicenda che racconta la linea sottile tra diritto al lavoro e diritto al riposo, tra l’energia notturna dei ragazzi e il bisogno di quiete di chi vive a pochi passi.