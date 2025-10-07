Foronchi al G20 spiagge: "Preserviamo l’unicità del territorio"

"Preservare l’unicità e l’identità dei nostri territori per un vero rilancio del commercio: queste sono le bussole che devono orientarci nel piano di tutela e sviluppo dei nostri Comuni". Esordisce così la sindaca Foronchi al termine del G20 delle spiagge, andato in scena a Riccione. Due giorni di confronto tra amministrazioni, imprenditori e rappresentanti di categoria; dedicati alle grandi trasformazioni urbane delle città balneari. Insieme a lei anche gli assessori Gabellini e Uguccioni. Al centro del dibattito temi cruciali come il caro affitti, la precarietà abitativa per famiglie e lavoratori stagionali, la perdita di identità del commercio di prossimità e la crescente omologazione dell’offerta turistica. "Siamo consapevoli – ha dichiarato Roberta Nesto, coordinatrice nazionale del G20 Spiagge e sindaca di Cavallino Treporti – che il commercio, dai piccoli esercizi alla grande distribuzione, stia vivendo un momento difficile. A Riccione abbiamo voluto delineare strategie per migliorare il settore".

Tra le proposte, la semplificazione normativa, incentivi per nuove aperture, valorizzazione dei prodotti locali e tutela dei mercati urbani e ambulanti. Il summit si è chiuso con l’annuncio della nascita della Commissione G20 Spiagge su abitare e commercio, che lavorerà anche alla revisione della legge Bersani, ormai datata rispetto all’evoluzione del mercato e per adeguarla ai mutamenti, affrontando le criticità comuni a tutte le località balneari italiane.

f.t.