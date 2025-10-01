Foronchi: "Avanti col piano asfalti. È il più importante mai fatto in città"

Piano asfalti per una decina di strade a ottobre, riqualificazione dell’area portuale, ultima tranche di lavori alla scuola Carpignola, lavori in corso nel rispetto del cronoprogramma nel cantiere di scuola Repubblica e l’annuncio di un incontro sulla nuova caserma dei vigili del fuoco "la cui realizzazione ha subìto un rallentamento a causa dell’aumento dei costi del progetto". E poi ancora approvazione del bilancio consolidato, esercizio 2024 (approvato a maggioranza con 10 voti favorevoli e 3 contrari), e del nuovo regolamento di disciplina del referendum comunale con il riconoscimento del diritto di voto anche ai 16enni con cancellazione del quorum per il consultivo. Sono questi i temi principali all’ordine del giorno del consiglio comunale di lunedì sera. Ma la notizia è che la sindaca Franca Foronchi ha illustrato nel concreto lo stato di avanzamento dei principali cantieri e lavori in corso a Cattolica.

Foronchi ha fatto il punto sulla stazione ferroviaria, ribadendo che "Rfi ha confermato la riconsegna complessiva della stazione e della piazza antistante entro giugno 2026. Nel 2027 invece si termineranno i lavori per la realizzazione dell’ingresso a monte della ferrovia". La sindaca ha riportato anche le rassicurazioni ricevute sulla nuova caserma dei vigili del fuoco che sorgerà nella zona artigianale di Cattolica, tanto attesa da operatori e cittadini: "Come ci è stato detto – ha aggiunto – i lavori hanno registrato un rallentamento per l’aumento dei costi del progetto". Per quanto riguarda i cantieri comunali, la prima cittadina ha ripercorso quelli conclusi e quelli ancora in itinere e soprattutto con il focus sul piano asfalti. Qui la sindaca ha sottolineato: "Si tratta del più importante piano asfalti mai fatto in città, partiranno gli interventi entro il mese di ottobre nelle vie Verdi, Oberdan, Donizetti, De Medici, Caravaggio, Costa, Pisacane, Da Vinci, Amici, Castelfidardo e Calatafimi".

Approvato dunque il bilancio consolidato 2024, ovvero il documento sullo stato patrimoniale, economico e finanziario del Comune e delle partecipate. Il debito è calato di quasi 5 milioni di euro. "Anche questo documento certifica che i nostri conti sono in ordine" ha aggiunto la prima cittadina. Votato all’unanimità il regolamento sul referendum cittadino che ha introdotto la novità del riconoscimento del diritto di voto anche ai 16enni ed eliminato il quorum per il referendum consultivo.

