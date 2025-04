"Forse era meglio a fine luglio"

"Io sono convinto che la Notte rosa sia ancora un evento importante per la Riviera – dice Emanuele Campana, presidente dell’Aia Bellaria – che ha avuto negli anni grossi meriti. Farla a inizio luglio aveva esaurito in questi ultimi anni il suo valore aggiunto.

Il fatto di spostarlo al 20 giugno non mi pare il modo migliore per cambiare: una valutazione sulle date si poteva fare in modo diverso. Metà giugno non mi pare la scelta migliore. Se la Notte rosa serve ad aumentare l’occupazione degli alberghi, il periodo più utile per farlo a mio avviso era a cavallo tra luglio e agosto, o nella prima settimana di agosto. Come? Mantenedone il nome ma variando il format, magari legandolo a enogastronomia o qualcosa di più trainante. Vediamo come va, poi per il futuro rivalutiamo le date"