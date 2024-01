Forte odore di gas: scattano i controlli ma è un falso allarme

"Venite subito a controllare: si sente una gran odore di gas, potrebbe esserci stata una perdita". Chiamate come queste e segnalazioni, agli uffici comunali e sui social, si sono sprecate nella giornata di venerdì a Misano. Il forte odore di gas sembrava allargarsi, a macchia di leopardo, un po’ in tutte le frazioni. Se a Santa Monica diversi residenti hanno pensato subito si trattasse di una grande perdita di gas, altrove l’odore era più assimilato a quello sprigionato dai liquami fognari. Le segnalazioni sono arrivate anche alla polizia locale, che ha avviato i controlli nelle aree in cui i residenti indicavano l’origine dell’odore. Dopo i vigili, confermano dal municipio, sono stati interessati anche gli operatori di Adrigas, per cercare le eventuali perdite. Nel frattempo il forte odore veniva avvertito pure alla Cella. Ma la cosa ancor più strana è che altre segnalazioni arrivavano anche da Scacciano, dalla zona di Belvedere e persino da Misano Mare nell’area più vicina alla statale.

Le verifiche fatte, tuttavia, non hanno portato a trovare alcuna perdita alla rete del gas o dispersione di liquami derivanti da impianti fognari. Tradotto, in municipio non hanno trovato la fonte e la causa di quell’odore che poi è scomparso con il passare delle ore. Interpellato sulla vicenda il sindaco Fabrizio Piccioni ammette "il coinvolgimento della polizia locale e i controlli effettuati da Adriagas. Ma non è stata rilevata alcuna perdita di gas". A questo punto si possono fare solo supposizioni sull’origine dell’odore, e il primo cittadino ipotizza "l’utilizzo di fertilizzanti, che potrebbero aver causato quel forte odore che è stato avvertito in tante zone di Misano".