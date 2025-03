Fortunato: "Non farò parte della nuova associazione Alba"

Annunciato lo scioglimento dell’associazione Riccione Alba, alla luce di quanto è successo il presidente Giorgio Fortunato fa sapere che non farà più parte del nuovo direttivo "perché non ne condivide le modalità". Fa però un "in bocca al lupo" al gruppo che si fa carico di portare avanti quanto fatto finora". Aggiunge: "Sento il dovere di ringraziare chi in questi anni si è speso al mio fianco come Valentina Magnanti e Celeste Barracane. Senza loro non avrei potuto programmare quanto è stato fatto, tre rassegne culturali e musicali, due mercatini dell’artigianato a estate, la promozione radiofonica e altri eventi, anche in bassa stagione e con gli altri comitati d’area". E ancora: "Negli anni, abbiamo messo al centro l’Alba noncuranti degli scetticismi e portando avanti numerose istanze e interlocuzioni con le due amministrazioni che si sono avvicendate su temi fondamentali come sicurezza e decoro, molte delle quali sono ancora in attesa di risposta. Chiunque si avvicini alla vita associativa sa quanto sia difficile influenzare le scelte politiche degli amministratori, ma il nostro impegno è sempre stato portato avanti con rispetto e, soprattutto, senza alcuna bandiera di parte, perché questa è la caratteristica fondamentale che dà serietà ai comitati che vogliono rappresentare tutti e che devono sedersi ai tavoli in modo credibile". Fortunato conclude: "Ci auguriamo si possa lavorare per l’unità del quartiere, con la collaborazione tra i comitati, evitando la frammentazione e la proliferazione di associazioni prive di reale forza sul campo. Solo l’unione fa la forza: le amministrazioni cambiano, ma noi operatori restiamo".

Nives Concolino