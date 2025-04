Forum a San Patrignano. Il futuro è sostenibile

L’economia sostenibile nell’era dei dazi e del profondo cambiamento del mercato globale. A San Patrignano torna il Sustainable Economy Forum. L’evento di Confindustria si svolgerà giovedì. L’intento è mostrare la possibilità di una via in cui l’economia sia sostenibile per l’ambiente e per la comunità. Dunque un’economia che favorisca la crescita del Paese e il benessere delle persone, in grado di affrontare le sfide che oggi più che mai derivano dalle crisi internazionali e da quelle legate alla competitività europea.

Il palco di Sanpa diventerà un luogo importante dove confrontarsi. E’ attesa il ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. Ad aprire la giornata Letizia Moratti co-fondatrice della Fondazione San Patrignano, Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, e Michele de Pascale presidente della Regione. Sono previsti gli interventi di Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, e Stéphane Séjourné, vicepresidente esecutivo della Commissione europea e Commissario europeo per l’industria, l’imprenditoria, le piccole e medie imprese e il mercato unico.

Si parlerà di industria, innovazione, ma anche di persone e competenze in un mercato del lavoro in evoluzione. ci si confronterà anche con l’Africa. Nella prima tavola rotonda sul tema ‘Persone e Competenze’ interverranno tra gli altri, Maria Anghileri, presidente dei Giovani imprenditori Confindustria, Daniela Fumarola, segretaria generale Cisl, Massimiliano Di Silvestre, presidente e amministratore delegato di Bmw Italia, e Francesca Lavazza Board member di Lavazza Group. Di ‘Industria’ parlerà Antonio Gozzi, special advisor di Confindustria, assieme a diversi altri invitati.

Il tema finanza sarà affrontato da diversi relatori tra i quali Antonio Patuelli, presidente dell’Associazione bancaria italiana, e Giovanni Gorno Tempini, presidente di Cassa depositi e prestiti. Un professore ordinario di Patologia generale dell’Università degli Studi di Milano, Sergio Abrignani, e un collega, ordinario di Quantum Computing dell’Università di Bologna, Tommaso Calarco, affronteranno il tema dell’innovazione. Infine spazio a ‘L’Africa e il contributo dell’Italia’, il tema che si aprirà con la relazione introduttiva di Juma Mukhwana, ministro degli Investimenti, del Commercio e dell’Industria, per la Repubblica del Kenya.