Forza Italia: Barboni confermato segretario

Dopo Fratelli d’Italia, a Rimini è tempo di congresso anche per Forza Italia. Appuntamento oggi pomeriggio a Bellaria, e non a caso: è l’unico comune amministrato da un sindaco azzurro, Filippo Giorgetti, che si ricandiderà nel 2024. Come per Fd’I, anche per FI il copione del congresso è già scritto. C’è una sola lista in campo, quella guidata dall’ex senatore Antonio Barboni (in foto) ,che verrà riconfermato per acclamazione segretario provinciale di Forza Italia. Oggi al congresso, presieduto dall’onorevole Luca Squeri, saranno nominati anche i 12 componenti del direttivo provinciale e i 4 delegati dell’assemblea nazionale. Faranno parte del direttivo provinciale anche Mario Erbetta, coordinatore comunale di FI di Rimini, Giuseppe Riccio, responsabile provinciale del gruppo seniores, la coordinatore provinciale dei giovani Cecilia Letta e il coordinatore di Riccione Ivano Batani.