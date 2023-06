Forza Italia denuncia: "Giochi del parco transennati da un anno"

"I giochi del parco del villaggio dei Ciliegi sono ancora inagibili". A ridare voce ai cittadini di Vergiano, un anno dopo, è il commissario di Forza Italia di Rimini, Mario Erbetta. "Oggi a un anno quasi dalla denuncia nulla è cambiato, il gioco è ancora transennato". E i bambini del villaggio dei Ciliegi non possono giocare sotto casa. "Un caso emblematico di un’amministrazione comunale – dice Erbetta – che ha totalmente abbandonato le periferie, i suoi cittadini e i suoi bambini ritenendoli cittadini di serie B. Dopo un sopralluogo dell’assessore Morolli l’unico provvedimento preso a settembre è stato quello di recintare il gioco chiudendolo al pubblico. La scusa dall’area Verde del Comune secondo cui mancavano i bulloni a distanza di quasi un anno non regge più". "I giochi – replica l’assessore Morolli – sono in arrivo. Non si tratta di quattro bulloni, ma del cambio dei giochi. Saranno montati a fine mese, inizio luglio. Mi fa specie che un ex capogruppo si accontenti delle risposte fornite dall’Urp, quando sa bene quali assessorati contattare".