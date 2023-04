Forza Italia, inaugurata la nuova sede in corso d’Augusto

Dopo nove anni senza dimora Forza Italia riapre una sede nel cuore del centro storico, al civico 213 di corso d’Augusto. E lo stato maggiore degli azzurri lancia subito la sfida: "Questa volta possiamo vincere alle elezioni regionali (nel 2025, ndr) – attacca alla cerimonia inaugurale l’ex senatore Antonio Barboni, oggi coordinatore provinciale e commissario FI –. Con Elly Schlein il Pd si è spostato molto a sinistra. Ma loro sono grandi amministratori. E il nostro territorio vuole certezze. Dobbiamo fornirle, se no perdiamo". All’inaugurazione erano presenti, insieme a Barboni, il neo coordinatore commissario di FI in Emilia Romagna, onorevole Rosaria Tassinari, il coordinatore di Rimini Mario Erbetta, la responsabile regionale Seniores FI Gabriella Pezzuto il responsabile nazionale Seniores senatore Enrico Pianetta. Con loro tantissimi simpatizzanti e amministratori del Riminese e dell’intera regione. Tra gli altri il sindaco di Bellaria Filippo Giorgetti, l’ex assessore di Riccione Andrea Dionigi Palazzi, la vicesindaca di Novafeltria Elena Vannoni, il vice coordinatore provinciale Roberto Maggioli. La Tassinari, ricordando di essere stata "nominata coordinatrice regionale una settimana fa dal presidente" Berlusconi, ha ricordato di aver presentato, sulla scia dell’allarme lanciato da Erbetta, una interrogazione parlamentare "sul problema della sicurezza in centro, su baby gang e spaccio, specie alla sera". "Finalmente a Rimini FI ha una casa – ha detto Erbetta – la casa dei Seniores, ma anche casa di tutti. Sono pronto a fare una bella squadra col direttivo. Ascolteremo la gente su tanti temi, tra cui la sicurezza. Vogliamo portare alle elezioni regionali FI in doppia cifra su Rimini. E faremo una serie di convegni di sostanza, iniziando il 27 aprile sulla giustizia con Claudio Martelli e il viceministro Francesco Sisto". Il sindaco di Bellaria, Giorgetti, ha guardato oltre i suoi confini comunali: "la difficoltà della giunta di Riccione è imbarazzante, è fatica amministrare così, speriamo di prenderla a breve".