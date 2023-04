Forza Italia: "Mignani ha scelto di seguire la moglie. Auguri"

"Nessuna sorpresa. L’uscita di Giulio Mignani da Forza Italia era annunciata, da un po’di tempo aveva il desiderio di provare una nuova esperienza politica". Così i vertici azzurri commentano il passaggio dell’ex coordinatore provinciale in Fratelli d’Italia, partito nel quale milita la moglie Beatriz Colombo, eletta parlamentare. Il commento di Antonio Barboni, responsabile provinciale di FI, suona come un monito: "E’ chiaro che Fratelli d’Italia è ora il partito più attraente del centrodestra, ma la politica degli ultimi dieci anni ci ha insegnato che c’è solo un leader capace di resistere nel tempo, parlo di Berlusconi, che ha resistito per trent’anni. Gli altri hanno avuto rapidissime parabole. Non auguro questo a nessuno, ma quanto affermo l’abbiamo visto con Matteo Renzi, con il Movimento 5 Stelle e con Matteo Salvini. Faccio sempre gli auguri a tutti, capisco le scelte, posso non condividerle, ma ribadisco ognuno di noi può prendere i voti che vuole, ma nessuno è in grado di fare quanto ha fatto Forza Italia. Finché ci sarà Berlusconi, io non mi muoverò, perché condivido la sua linea politica e perchè mi ha permesso di fare politica". Barboni conclude: "Ringrazio Giulio sia da coordinatore provinciale, quando nel 2018 mi ha accompagnato alle elezioni politiche, sia per la parte amministrativa come ex presidente del consiglio comunale di Riccione, dove negli ultimi anni la situazione è stata molto particolare. Per lui si apre una nuova stagione, spero possa tornare a fare politica attiva, vedremo". "La moglie in genere segue il marito, in questo caso è accaduto il contrario - ironizza Ivano Batani del direttivo di FI_ Ognuno fa la scelta che ritiene giusta".

Nives Concolino