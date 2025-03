Forza Italia, nuovo coordinatore e la sfida per il futuro sindaco

S’intitola ’Rimini 2027’ la strategia disegnata dal coordinatore provinciale di Forza Italia Antonio Barboni. Un titolo che rimanda al prossimo appuntamento elettorale del capoluogo. Ma anche, spiega Barboni, a un programma "che metterà intorno a un tavolo rappresentanti dei partiti della coalizione al fine di creare una base programmatica, concreta, attuabile con tutti i passaggi tecnici necessari specificati al fine di mettere nelle mani del futuro candidato sindaco un programma reale e puntuale che affronti e proponga soluzioni ai problemi della città in termini di infrastrutture, sicurezza, parcheggi, vivibilità e sostegno alle attività".

"Tale lavoro programmatico – aggiunge l’ex senatore azzurro – metterà a fattor comune l’attività politica amministrativa svolta in questi anni in consiglio comunale dalle opposizioni e coinvolgerà anche le categorie sociali imprenditoriali e produttive". Il congresso comunale, ieri mattina alla Sala Massimo Pironi della Provincia (dedicata all’ex sindaco di Riccione morto nel 2022, commemorato dai partecipanti ), presieduto da Barboni, ha visto la nomina del nuovo coordinatore comunale, Rosario Elli. E del nuovo viceresponsabile provinciale degli enti locali, Giorgio Pruccoli, ex consigliere regionale del Pd e sindaco di Verucchio, candidato nelle scorse regionali con Forza Italia. Nell’ultima parte del suo intervento Barboni ha proposto una disamina storica del voto amministrativo a Rimini, alcuni esempi amministrativi sul territorio rapportati a contemporanei elezioni nazionali e regionali, "da cui emerge come il futuro candidato sindaco, per poter competere, dovrà avere una solida e credibile base programmatica ed essere un candidato politico, forte, credibile e radicato sul territorio".

Della nuova segreteria comunale azzurra fanno parte Paola Amati, Domenica Colazzo, Cecilia Letta, Gabriella Pezzuto, Marco De Benedictis, Mario Domeniconi, Davide Frisoni, Alessandro Letta e il veterano Giuseppe Riccio.