Forza Italia sceglie i vertici. Giorgetti e Tosi in squadra

Tre riminesi nel coordinamento regionale di Forza Italia eletto ieri mattina all’hotel Sidney di Bologna. A entrare negli organismi del partito a livello regionale sono: Filippo Giorgetti, attuale sindaco di Bellaria, che diventa responsabile degli enti locali della Romagna; Renata Tosi, ex sindaca di Riccione, nominata responsabile dei movimenti civici; Gabriela Pezzuto responsabile per i seniores. Vengono pertanto riconosciuti il ruolo e la figura di Giorgetti, sempre più importante tra gli azzurri in ambito riminese e non solo, e Renata Tosi, l’ex sindaca di Riccione entrata tra gli azzurri in occasione dell’apertura voluta da Antonio Tajani ai movimenti civici. Ed è proprio questo che la Tosi farà, tessere i fili di un ampliamento del partito laddove nel tempo si sono formate esperienze civiche nel centrodestra. Di rilievo anche la nomina della Pezzuto per gli azzurri della provincia di Rimini.

A guidare i lavori ieri è stata l’onorevole Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia, che ha presentato il nuovo assetto del coordinamento. L’onorevole Tassinari ha sottolineato la solidità, la competenza e il profondo radicamento territoriale. "È con grande orgoglio e senso di responsabilità che oggi presento questa squadra – ha dichiarato –. Il nostro obiettivo è ambizioso: crescere, puntando sui nostri valori fondanti come il radicamento, la competenza e la vicinanza concreta alle persone". Durante l’incontro è intervenuto anche l’onorevole Stefano Benigni, vice coordinatore nazionale, che ha offerto un quadro della situazione politica nazionale ponendo l’attenzione sulle opportunità che il partito avrebbe per crescere ulteriormente con i consensi. La classe dirigente del partito si sta consolidando e allargando, dopo anni in cui si è visto un progressivo spopolamento con migrazioni verso altri partiti del centrodestra, a partire da Forza Italia. Ma ieri gli umori all’hotel Sidney erano ben altri, segno di un partito certo che il processo di rilancio è avviato. Ed ora a contare in regione ci sono anche tre riminesi.

Andrea Oliva