"Forza Kristina, tutta San Marino è con te"

San Marino trattiene il respiro per Kristina Pruccoli. L’arciera che ha trasformato la precisione in arte, è nuovamente in finale ai Campionati Europei indoor di tiro con l’arco in corso a Samsun, in Turchia. Un percorso netto, un dominio incontrastato, che ha visto l’atleta del Titano trionfare con un triplice 6-0, annientando le speranze di avversarie del calibro della turca Uysal Rumeysa e dell’italiana Cinzia Noziglia, quest’ultima già sconfitta nella finale della scorsa edizione.

Ora, all’orizzonte, c’è l’ultima sfida, il sogno: Giulia Mantilli, campionessa nazionale italiana, un’avversaria formidabile, ma non insuperabile per un’atleta che ha fatto della resilienza e della determinazione la propria cifra stilistica. La giornata di riposo che precede la finale, quella di ieri, è stata un momento di concentrazione e affinamento, un’occasione per caricare le energie e prepararsi all’ultimo, decisivo atto.

Oggi, alle 14.15, ora sammarinese, l’arena si trasformerà in un teatro di emozioni, dove ogni freccia scoccata sarà un frammento di storia. Kristina Pruccoli non sarà sola: con lei, ci saranno tutti i sammarinesi, l’intera Repubblica di San Marino, unita in un unico battito di cuore, pronta a sostenerla con la passione e l’orgoglio di un popolo che crede nei propri campioni.

Il segretario di Stato per lo Sport, Rossano Fabbri, invita tutti a fare sentire il proprio sostegno all’atleta, con parole che risuonano come un inno alla determinazione. "Kristina, San Marino è con te, unita in un abbraccio di incoraggiamento – dice il Segretario Fabbri – Non temere l’avversario, ma onora la sfida, perché è nel confronto che si forgia il carattere dei campioni. Comunque andrà a finire, hai già dimostrato al mondo il valore di un’atleta che ha saputo incarnare i valori più alti dello sport: la lealtà, il sacrificio e la passione. Vorrei che ogni sammarinese domani (oggi, ndr) tifasse per te, scoccando idealmente tutti assieme la freccia dal tuo arco".

Un incitamento quello del segretario di Stato Fabbri per un’atleta che già lo scorso anno era stata capace di stupire tutti vincendo l’oro agli Europei. Ora c’è un titolo da difendere e la sammarinese ha tutta l’intenzione di provarci. E ancora una volta in una sfida con i vicini di casa italiani.