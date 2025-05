Forze dell’ordine identificano tre giovani e vengono aggredite

È stata una nottata movimentata quella tra venerdì e sabato dalle parti della riviera, dove la polizia è intervenuta alle 00.30 presso un hotel dopo la segnalazione di un’aggressione nei confronti di due giovani neomaggiorenni. Le vittime infatti hanno raccontato agli agenti di essere stati aggrediti mentre si trovavano sul lungomare da parte di tre ragazzi dell’Est Europa. Una volta acquisite informazioni utili, gli agenti sono così riusciti a intercettatre tre giovani ucraini, riconosciuti dalle vittime. Tra il gruppo si è quindi subito distinto un componente in evidente stato di ebbrezza. Il gruppetto è stato così portato in questura per l’identificazione e la denuncia per lesioni aggravate. In questa fase però il soggetto alterato dei tre avrebbe cominciato a scagliarsi contro i poliziotti, colpendo un agente con violenza. Una condotta che ha così costretto le forze dell’ordine a bloccare il soggetto ed arrestarli con l’accusa, anche, di resistenza a pubblico ufficiale.