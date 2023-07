Fossa Roncasso, addio divieti ‘Bonificato’ un altro sfioratore

Dalla fossa Roncasso verranno immesse in mare solo acque piovane. La fossa in questione è uno dei cosiddetti sfioratori, ovvero condotte legate alle ‘fosse’ dove vengono convogliati gli scarichi fognari destinati al mare. Il piano di salvaguardia della balneazione messo in campo da Comune, Hera, Amir, Romagna Acque, aggiunge così un altro importante tassello agli obiettivi già raggiunti. Infatti negli ultimi tre anni sono oltre 5mila i metri lineari di costa liberata dagli scarichi.

Per quanto riguarda la fossa Roncasso, a Miramare, questo è stato possibile risanando gli scarichi fognari. Ciò ha consentito alla fossa di tornare alla sua funzione originale, quella di convogliare a mare le acque piovane. In questo modo verrà consentita la piena fruibilità di un ulteriore tratto di costa vicina allo sfioratore, che in passato veniva vietata alla balneazione nelle 18 ore successive all’apertura dello stesso scolmatore. Dopo Sacramora, Turchetta, Matrice, Pedrera Grande e Sortie nella zona nord della costa, il piano di salvaguardia della balneazione raggiunge così l’obiettivo di riclassificare il sesto scarico a mare. Una tappa nel percorso che dovrà portare al traguardo, ovvero il superamento di tutti gli 11 sfioratori presenti sul tratto di costa riminese. Nel caso della fossa Roncasso, il risanamento degli scarichi fognari è stato reso possibile dai lavori di Hera che hanno separato le reti pubbliche e private nel bacino, nella zona compresa tra la ferrovia e il lungomare a cui sommare alcune aree a monte della statale. Ad oggi Miramare ha le reti fognarie separate dopo i 650 sopralluoghi effettuati dai tecnici di Hera e le analisi sulla qualità delle acque della fossa. "Con la riclassificazione del Roncasso in scarico di sole acque piovane, il Psbo compie un importante passo in avanti – sottolineano il sindaco Jamil Sadegholvaad e l’assessore all’Ambiente Anna Montini – Un obiettivo reso possibile anche grazie alla collaborazione dei cittadini coinvolti dalla separazione delle reti, che hanno colto la rilevanza dell’intervento".

La zona sud sarà "al centro di opere fognarie strategiche per potenziare la sicurezza idraulica e il risanamento ambientale – continuano – come la realizzazione (lavori nel 2024) delle vasche di laminazione in piazzale Toscanini in fondo a via Chiabrera e all’altezza dei giardinetti Artemisia Gentileschi a Rivazzurra che permetterà il superamento degli scarichi a mare in corrispondenza dei bacini Colonnella 1, Colonnella 2 e Rodella. Il piano è in fase avanzata nella zona nord del territorio, dove abbiamo già oltre 5 chilometri lineari di costa libera da scarichi, con una drastica riduzione dei divieti di balneazione".