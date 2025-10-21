Fossi ‘liberati’ e ripuliti in diciotto strade del territorio

Fossi puliti. Anthea prosegue nel programma annuale di pulizia e riprofilatura dei fossi stradali che interesserà complessivamente 18 vie del territorio comunale entro la fine dell’anno. Si tratta di un programma pluriennale concordato con il Comune. Nel complesso i lavori interessano 30 chilometri di fossi stradali dove sono previste diverse tipologie di attività.

Dieci vie saranno oggetto di pulizia e riprofilatura completa dei fossi: si tratta di via Montevecchio, via Orsoleto, via Osteria del Bagno, via Variano, via Del Rivo, via Delle Cascine, via Longastrino, via Grotta Rossa, via Santa Maria in Cerreto e via Tonale. In queste strade verranno effettuate operazioni di raccolta manuale dei rifiuti presenti nei fossi, taglio della vegetazione infestante come arbusti e alberature, analisi dei terreni, asporto e smaltimento dei materiali in eccesso.

Altre otto vie saranno invece interessate da ispezioni e pulizia con idrodinamica degli attraversamenti e delle tombinature. Si tratta di: via Barattona, via Consorziale, via Osteria Del Bagno, via San Paolo 35 dove sarà rifatto l’attraversamento, via Maceri, via Pradese, via Pisignano e via San Salvatore. Questi interventi verranno eseguiti mediante una idropulitrice con autocisterna per garantire la piena funzionalità degli attraversamenti stradali.

Le attività di manutenzione delle marginature stradali comprendono anche il taglio dell’erba dei cicli stradali extraurbani, con una media di tre interventi all’anno. Oltre ai lavori ordinari descritti in precedenza sono previsti altri 6 interventi di manutenzione straordinaria sul reticolo idrografico minore di Rimini. l’obiettivo è mettere in sicurezza fossi e attraversamenti (le tombinature) stradali ed eliminare i potenziali allagamenti delle sedi stradali. Infine il comune ricorda che i proprietari e conduttori di terreni agricoli sono tenuti a garantire una costante manutenzione e pulizia dei fossi di guardia e interpoderali, dei terreni e degli stabili agricoli e delle tombinature private.