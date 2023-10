Foto hot di minori nel computer. Indagato padre di famiglia

Tutto è partito con una denuncia. Quella presentata ai carabinieri dalla ex compagna e madre di sua figlia 15enne, nei confronti di un 55enne che per mesi avrebbe maltrattato e perseguitato la donna, non accettando la fine della loro relazione. Ma quello che poteva sembrare allo stato della denuncia un caso di maltrattamenti come purtroppo troppo spesso gli investigatori s’impegnano a contrastarne altri, questa volta i militari hanno scoperchiato un vaso di Pandora fatto di numerosi video e foto, circa 200, a contenuto pedopornografico. Materiale di cui il 55enne indagato è stato trovato in possesso – archiviato all’interno del computer di lavoro – a seguito di una perquisizione compiuta ad aprile e al cui esito appunto i carabinieri hanno scovato nel pc dell’uomo foto e video che riprendevano in primis la ex compagna nuda e quindi altre 200 foto pedopornografiche tra cui anche le foto della figlia minorenne. Scatti ’rubati’ dal 55enne che aveva installato una videocamera all’interno del bagno dell’abitazione in cui viveva con moglie e figlia prima della fine della relazione. Sul ritrovamento di questo materiale è ora al lavoro la Procura di Bologna, mentre a seguito delle indagini coordinate dal sostituto procuratore di Rimini Luca Bertuzzi, nei giorni scorsi nei confronti del 55enne è stato disposto il divieto di avvicinamento alla ex compagna, difesa dall’avvocato Piergiorgio Tiraferri, come esito degli accertamenti compiuti dai carabinieri di Rimini su mesi e mesi – a partire da novembre 2022 – durante i quali l’indagato non ha mai cessato di perseguitare la donna.

Il 55enne, difeso dall’avvocato Monica Cipriani, già in passato aveva dato segni di squilibrio, quando dopo una lite con l’ex compagna – che ne aveva scoperto la doppia vita in Sicilia –, l’uomo aveva tentato di farla finita. Un mancato suicidio dopo il quale l’indagato era già stato sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio. Un episodio risalente al 2012 e dopo il quale la relazione tra i due era irrimediabilmente terminata non senza problematiche, legate anche al mancato mantenimento della figlia minorenne da parte del padre indagato nonché ai primi pedinamenti, appostamenti, telefonate e messaggi molesti. A fine 2022 tuttavia, la ex compagna aveva accettato di riospitare a casa il 55enne padre della bambina per il tempo necessario a consentirgli di lavorare con maggiore comodità nella ditta di Rimini come disposto dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo per l’affidamento in prova ai servizi sociali. Sarebbe stato proprio in questo breve periodo che la morbosità dell’indagato nei confronti della ex sarebbe tornata prepotentemente con altri appostamenti, chiamate moleste e, appunto, l’installazione in bagno della videocamera utilizzata per spiare la donna e carpire anche le immagini di nudo di lei e della figlia minorenne.