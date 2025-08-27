Rimini, 27 agosto 2025 – Ragazze in leggings e pantaloncini immortalate tra gli scaffali di un supermercato mentre fanno la spesa o tra gli stand di RiminiWellness. Altre in costume da bagno sorprese a loro insaputa sulla spiaggia. Foto rubate, scattate evidentemente senza il consenso delle malcapitate, e poi date in pasto ad un forum da oltre 200mila utenti iscritti.

Lo scandalo esploso con il gruppo Facebook "Mia moglie" - dove uomini di tutta Italia condividevano immagini delle loro compagne in atteggiamenti intimi o sessualmente espliciti - si allarga e travolge anche il Riminese, con una nuova polemica che ruota attorno al sito "Phica.eu", attivo dal 2005 con iscritti provenienti da tutta Italia.

Uno spazio virtuale dedicato agli argomenti più disparati ma dove non mancano contenuti a sfondo sessuale e immagini di donne e ragazze riprese di spalle o con il volto oscurato impegnate in attività quotidiane, come fare la spesa o una semplice passeggiata. Nel 'calderone', purtroppo, sembrano essere finite anche giovani di Rimini, Riccione, Misano e Cattolica. Entrando in un qualsiasi motore di ricerca e digitando la parola "Rimini" associata all'indirizzo del forum, ci si imbatte in una miriade di risultati che coprono un arco temporale che arriva fino ad oggi.

A colpire è soprattutto la sezione di immagini realizzate durante l'ultima edizione di RiminiWellness, con foto estrapolate da Instagram e Facebook ma anche immagini rubate di nascosto e parecchi commenti poco edificanti riguardanti la presenza in città - in quel particolare periodo dell'anno - di tante giovani atlete e sportive. Un altro thread contiene scatti relativi a ragazze in spiaggia datate 2007 e 2008.

A denunciare pubblicamente il tutto è ora l'avvocata riminese Jessica Valentini. Che spiega: "Mi sono imbattuta in questo sito su segnalazione di una mia cliente, di professione personal trainer, preoccupata per il fatto che le sue foto potessero essere finite là dentro. Non ho avuto riscontri circa la presenza di immagini di questa ragazza e l'ho invitata a rivolgersi alla polizia postale, ma navigando un po' mi si è aperto davanti agli occhi un vero e proprio vaso di Pandora che mi ha lasciato sgomenta. Non è stato possibile esplorare in profondità il sito, in quanto l'accesso ad alcune sezioni è limitato mentre diversi contenuti sono stati rimossi. Inoltre, a giudicare da alcuni post, sembra essere in corso una migrazione su altre piattaforme, specialmente su Telegram. A lasciare comunque esterrefatti sono le immagini di donne e ragazze giovanissime, evidentemente realizzate senza il loro consenso".