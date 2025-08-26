Le foto scandalo di ‘Mia moglie’, nella rete anche decine di riminesi

Rimini, 27 agosto 2025 – Ci sarebbero anche diversi riminesi tra gli iscritti al gruppo Facebook “Mia moglie”, al centro da alcuni giorni di uno scandalo di portata nazionale. E’ quanto riportato da chi ha avuto modo di scandagliare il gruppo prima della sua chiusura disposta da Meta, l’azienda americana proprietaria della piattaforma social. Erano oltre 32mila gli utenti che avevano effettuato la registrazione alla pagina creata per scambiare foto rubate di donne - mogli, compagne, fidanzate - in atteggiamenti intimi o sessualmente espliciti: uomini di ogni età ed estrazione sociale, provenienti da tutta Italia, inclusa la Romagna e il Riminese. Tra loro professionisti, avvocati, esponenti delle forze dell’ordine, giornalisti, gente insospettabile. Per il momento alla polizia postale di Rimini non sarebbero state presentate denunce da parte delle donne di Rimini finite nella rete, ma potrebbe essere solo questione di giorni prima che qualche riminese decida di farsi avanti. A loro è rivolto l’appello della consigliera di parità della Provincia di Rimini, Adriana Ventura.

“L’invito alle donne vittime, che abbiano accertato di essere involontarie protagoniste di questa brutta vicenda, è quello di trovare la forza e il coraggio di ribellarsi e denunciare, non di chiudersi in se stesse per la vergogna o la paura”, spiega la consigliera Ventura, annunciando di voler “mettere a disposizione” il proprio ufficio, come già accaduto nel 2017 con un caso analogo “conosciuto come il catalogo delle donne single di Lecco, in collaborazione con l’ avvocata Marisa Marraffino, esperta in reati informatici, che ha dato vita per la prima volta in Italia a un processo penale collettivo che si è concluso dopo cinque anni con la condanna in Cassazione dell’autore”.

“In quel caso - ricorda la consigliera - le donne agirono compatte e superarono le difficoltà iniziali anche con il supporto della rete presente sul territorio”. Secondo Ventura il gruppo ‘Mia moglie’ contava oltre 32 mila iscritti e veicolava immagini esplicite di migliaia di donne, riprese di nascosto nelle loro abitazioni o in contesti privati. La pubblicizzazione di questo materiale attraverso i social configura una serie di reati che spaziano dalla diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti all’ interferenza illecita nella vita privata e, soprattutto, nel caso in cui vi fossero immagini riferite a minorenni, si potrebbe configurare il reato di diffusione e detenzione di materiale pedopornografico.

“Per questo - è l’appello della consigliera - non si può tacere: è necessario parlare di questa vicenda per svegliare le coscienze e rifiutare questo tipo di comunicazione, obbligando i produttori dei social ad applicare il regolamento dell’Ue. Invito ogni donna a dire basta alla tolleranza del sessismo e della violenza contro le donne sui social”.