Fotocamere per il controllo ambientale

Già 145 multe da inizio anno, 512 dal 2021, quando è stato attivato il servizio. Sono mezzo migliaio i cittadini ’caduti’ a piedi pari nelle fototrappole del Comune. Ovvero, le nuove tecnologie di rilevazioni delle violazioni ambientali, piazzate vicino ai cassonetti, che si attivano con sensori di movimento. Consentendo di individuare l’untore di turno. Che butta in strada... di tutto: frigoriferi, televisori, divani, tavoli, water senza ’scomodarsi’ per conferire tutti ai centri di raccolta di Hera. Le fototrappole, ricorda il Comune, vengono posizionati in diverse zone del territorio (sinora 31), per coprirlo interamente. Le multe vanno da 52 a un massimo di 300 euro a seconda del tipo di violazione che si commette. Mano pesante per l’errato conferimento di rifiuti pericolosi o l’immissione nei contenitori di rifiuti liquidi o sostanze incendiarie, o per lo spostamento, il ribaltamento o danneggiamento dei cassonetti. La rilevazione delle violazioni può avvenire sia tramite l’occhio elettronico, il cui controllo è affidato ad agenti accertatori del gestore, sia attraverso l’accordo tra il Comune e il Corpo delle Guardie Ecologiche Volontarie Gev della provincia. "Teniamo a segnalare – spiega l’assessore all’Ambiente Anna Montini – l’adeguato conferimento degli sfalci e delle potature che in questo periodo dell’anno sono molto richiesti dai cittadini. Una esigenza che sarà soddisfatta anche con i 200 cassonetti posizionati sul territorio per il conferimento di piccole quantità. Un servizio che si aggiunge a quelli che Hera ha attivi da anni (raccolta domiciliare e centri ambiente). Ricordo poi che l’abbandono dei rifiuti, di qualsiasi tipologia è un gesto di offesa all’ambiente e al decoro e alla città".