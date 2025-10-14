Nuovo Dall’Ara ai ‘privati’

Nuovo Dall'Ara ai 'privati'
Fotografa di Verucchio in finale nel prestigioso concorso Prix Pictet

Patrizia Zelano selezionata per il riconoscimento dedicato alla sostenibilità: è la prima italiana a riuscirci.

La verucchiese Patrizia Zelano (nella foto) porta l’Italia per la prima volta tra i finalisti del più prestigioso riconoscimento mondiale dedicato alla fotografia e alla sostenibilità, il Prix Pictet. Tra i dodici artisti selezionati per l’edizione 2025 — intitolata ‘Storm’ — c’è anche Zelano, fotografa nata a Brescia nel 1964 e residente a Verucchio, insieme a Marina Caneve. Il tema di quest’anno, ‘Tempesta’, è inteso non solo come fenomeno naturale ma anche come metafora delle forze sociali, politiche ed economiche che stanno trasformando il mondo. Il premio, fondato nel 2008 dal Pictet Group di Ginevra, prevede un riconoscimento di 100mila franchi svizzeri e rappresenta una delle vetrine più autorevoli per la fotografia contemporanea impegnata. Zelano è stata selezionata per il suo lavoro ‘Acqua alta a Venezia’ (2019), una serie di nature morte che immortalano libri salvati dall’allagamento della Laguna. "Il mio lavoro parte da un’intuizione – spiega l’artista –. Di formazione sono etno-antropologa e per me è stato fondamentale l’insegnamento di Guido Guidi. Le mie fotografie nascono da quattro fasi: introspezione, sincronicità, accidente e meditazione".

Con una formazione in archeologia precolombiana e un successivo perfezionamento in fotografia all’Accademia di Belle Arti di Ravenna, la verucchiese ha costruito un linguaggio che fonde pittura, scultura, architettura e installazione, trasformando il dato reale in una riflessione poetica e concettuale. Le sue opere fanno parte di collezioni pubbliche e private e sono state esposte in musei internazionali e gallerie italiane ed estere. Zelano collabora con la Galleria Zamagni di Rimini.

