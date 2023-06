Fotolab Moderna è bottega storica

Da una sessantina di anni punto di riferimento per riccionesi e turisti, Fotolab Moderna a Riccione, da ieri gode del marchio Bottega storica. A consegnare l’ambita targa agli attuali titolari Sefora Berardi e Daniele Casalboni (presente Maria, 92 anni, mamma di Sefora che aprì l’attività col marito Marcello Berardi), è stata la sindaca Daniela Angelini con Alfredo Rastelli, responsabile di Confcommercio Riccione. La licenza è datata 1961, ma solo il giorno prima del fortunale che colpì Riccione l’8 giugno 1964, il negozio si trasferì in viale Dante 256, dove si trova ora. Al timone, prima, Marcello e Maria, poi affiancati dai figli Saulo e Sefora, oggi al timone col marito Daniele. Il laboratorio è così diventato un’eccellenza riccionese, che nel tempo ha mantenuto dei tratti originari Nel negozio dov’erano state allestite le sale di posa con attrezzature altamente professionali, ci sono ancora macchine fotografiche d’epoca e il banco ottico funzionante. L’attività artigianale è tuttora preponderante rispetto al digitale. Ai noti fotografi va il plauso della sindaca Angelini "per l’attività che ha saputo trasformarsi attraversando tempi non facili". "Con Daniele – commenta Sefora – dimostriamo lavorando con passione come la fotografia stampata sia sempre viva".

ni. co.