Rimini, nuova frana a Gemmano: 10 famiglie sono isolate

Rimini, 5 giugno 2023 – Non c’è pace per il territorio della Valconca, già duramente flagellato dall’ondata di maltempo del 16 maggio scorso.

A causa anche delle precipitazioni che sono tornate ad abbattersi sul Riminese, oggi pomeriggio una nuova frana si è verificata in via delle Fonti, a Gemmano: in serata una zona abitata composto da una decina di nuclei famigliari risultava ancora isolata, così come un allevamento di cavalli sul territorio interessato. Il tratto di strada coinvolto è quello situato non lontano dal campo da calcio.

Qui è avvenuto il crollo di un tratto del costone che a sua volta ha portato alla caduta di alcune piante, inclusa una grossa quercia che ha occupato la carreggiata. Sul posto è stato richiesto l’intervento delle squadre dei vigili del fuoco. Il personale del 115 è accorso con i propri mezzi, incluso un escavatore per la rimozione immediata degli ostacoli dalla strada e l’apertura di un varco che consentisse ai residenti di raggiungere le abitazioni.

Un’operazione tutt’altro che semplice: anche perché nei giorni scorsi via delle Fonti era già stata interessata da un’altra frana. Il nuovo fenomeno verificatosi ieri pomeriggio ha reso non percorribile la strada e non è escluso che possa volerci del tempo per ripristinare le condizioni di sicurezza. Sul posto anche i tecnici dell’amministrazione comunale e il sindaco Riziero Santi.

"Purtroppo si sono verificate due distinti fenomeni franosi a distanza di pochi giorni l’uno dall’altro – commenta il primo cittadino gemmanese –. I vigili del fuoco e i tecnici si sono messi immediatamente al lavoro per risolvere le criticità, anche se al momento non siamo in grado di quantificare possibili tempi di riapertura. Monitoriamo la situazione con la massima attenzione e siamo pronti a fornire tutto il supporto possibile alla cittadinanza per evitare l’evacuazione delle famiglie coinvolte", conclude Riziero Santi, specificando come "i lavori continueranno per tutta la notte".