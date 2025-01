Frana, gli sfollati tornano a casa: "Ora possiamo dimenticare l’orrore"

La voce di Gianluca Polo trema. Trema per l’emozione di chi sabato è rientrato in possesso della propria casa dopo un anno e mezzo. Dopo che, letteralmente, al 16 maggio del 2023 si era sentito mancare la terra sotto i piedi. E come lui, insieme al padre di 77 anni, altre tre famiglie (per nove persone in tutto), proprio sabato sono tornate nelle rispettive case in via Le Bance a Montescudo, dove la tremenda alluvione aveva fatto franare per una decina di metri l’intera strada che conduceva alle villette. "È un bellissimo regalo di Natale in ritardo di venti giorni – scheza Gianluca –. Un regalo per cui mi sento di ringraziare di cuore l’amministrazione di Montescudo-Monte Colombo, che non ci ha mai lasciati soli per tutto questo tempo. Grazie a tutti coloro i quali hanno lavorato incessantemente per consentirci in così poco tempo rispetto alle aspettative di tornare nelle nostre case. Da dopo quel terribile giorno di maggio quando i vigili del fuoco ci fecero fare le valigie per lasciare le nostre case, senza sapere quando avremmo potuto tornarci".

Il momento è giunto, dopo un anno e mezzo e 950mila euro di lavori di rifacimento dell’intera strada che hanno cambiato volto alla devastazione, riportando la via Le Bance ’a galla’. Per tutto questo tempo, necessario al rifacimento della strada crollata, gli inquilini delle case isolate si sono barcamenati in soluzioni temporanee mentre le istituzioni "hanno fatto tutto il possibile per riportarli a casa". C’è una punta di comprensibile orgoglio nell’annuncio del sindaco di Montescudo, Gian Marco Casadei (in foto in alto), che nei giorni scorsi ha revocato l’ordinanza di sgombero vigente dal 18 maggio 2023. "Il nostro Comune, soprattutto per quella frana, era stato uno dei cinque inseriti in ’zona rossa’ insieme a Casteldelci, San Leo, Sant’Agata e Novafeltria – ricorda Casadei –. Questo ci ha agevolato nella ricezione dei finanziamenti e per questo mi sento di ringraziare davvero tutti per il lavoro di squadra portato a termine. Dal governo, nella persona del vice ministro Bignami, alla Regione con l’assessore Priolo. Nonché a tutti i soccorritori, forze dell’ordine, volontari e dipendenti della ditta che ha lavorato alla strada e che hanno permesso di buttarci alle spalle nel più breve tempo possibile quella terribile frana".

Francesco Zuppiroli