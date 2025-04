"Frana in via Mondaini: lavori a luglio"

È in arrivo la cura per via Mondaini. Una strada ’ferita’ e poco sicura da due anni quella che va da piazza Primo maggio al convento e all’asilo Borsalino. Colpa della frana avvenuta in seguito all’alluvione del 2023: da allora un tratto della strada è inagibile con conseguenti restrizioni della carreggiata. Una situazione che "compromette la sicurezza stradale e desta preoccupazione per chi abita nelle palazzine sottostanti, soprattutto quando piove forte", attacca il consigliere comunale Piero Canarini, che sulla vicenda è intervenuto più volte in aula. "Ma dopo la prima frana non sono più stati rilevati ulteriori cedimenti", assicura l’assessore ai lavori pubblici Luigi Dolci.

La buona notizia è che, dopo lunghe indagini geologiche, si conclusi i rilievi necessari ai lavori di sistemazione. "Il progetto esecutivo è in fase di completamento – continua Dolci – Entro luglio partiranno sia il cantiere in via Mondaini sia quello in via De Gasperi, sempre per ripristinare la viabilità colpita da frane". Nel bilancio erano previsti un milione e 430mila euro (coperati da fondi governativi) per sistemare le strade colpite dalle frane. La somma più alta è quella destinata per via De Gasperi: mezzo milione di euro. La frana al Ventoso costerà 400mila euro, altri 150mila euro saranno impiegati per via Cossure, 42mila per via Colbianco. Serviranno invece 300mila euro per i lavori in via Mondaini: il cantiere qui durerà tra i 30 e i 45 giorni.

m.c.