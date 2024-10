Frana sulla provinciale Sapigno. Strada chiusa al traffico

Un vasto movimento franoso ha colpito ieri la strada provinciale Sapigno che collega Perticara con le frazioni di Sapigno e Romagnano (in comune di Sant’Agata Feltria), il collegamento alla E45. La Provincia di Rimini ha immediatamente disposto la chiusura della strada al traffico, in particolare dal km 0+400 lato Perticara al km 1+700 lato Romagnano. In pratica la frana ha colpito il tratto subito dopo il Museo minerario Sulphur e si è estesa fino all’ex agriturismo La Trappola. Il tratto interessato ricade nel comune di Novafeltria, ed era già stato colpito da un movimento franoso anche nel 2023. Le condizioni meteo previste per oggi, poi, non fanno sperare in nulla di buono. Domani è prevista persino allerta rossa.

"La provincia – avverte il sindaco del paese confinante, Sant’Agata Feltria, Goffredo Polidori – sta studiando un allargamento a monte con una sorta di variante ma i tempi di realizzazione non saranno brevi".