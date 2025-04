Francamente: "Porto sul palco di Cattolica un concerto disegnato"

Al Regina fumetti festival arriva un pezzo di X Factor. Stasera al teatro della Regina (20.30) va in scena il concerto di Francamente. La cavalcata di Francesca Siano nell’ultima edizione del programma televisivo si è conclusa in semifinale, ma in questo modo ha potuto farsi conoscere al grande pubblico anche grazie al suo inedito ‘Fucina’, presentato proprio a X Factor. A Cattolica la cantautrice torinese porta in scena un concerto disegnato in un mix inedito tra musica e illustrazione.

Come sta andando il dopo X Factor? "Il mio è un percorso fortunato. Grazie al programma ho incontrato sulla mia strada persone che mi stanno accompagnando in questo cammino, aiutandomi a far crescere il progetto: tutto questo non è scontato. Stiamo registrando un album che dovrebbe uscire in autunno, per il resto mi destreggio tra concerti e attivismo".

Si aspettava fosse così fare la cantante? "Per me il mestiere della cantante resta uno come tanti altri, cerco di ritagliarmi i miei spazi per riposare e rilassarmi. Non sono una fan della corsa, voglio costruire piano piano e soprattutto stare vicino alle persone con cui lavoro".

Come nasce la sua musica? "Da ciò che vivo e attraverso tutti i giorni, ma anche da quello che mi viene raccontato o ancora, da ciò che vorrei vivere. Dal bisogno di farsi forza o dalla volontà di buttare fuori le emozioni da me. Altre volte invece è il caso che me la porta, o i racconti degli amici, l’ascolto di un disco. Insomma ogni momento è buono per far nascere una canzone".

Arriva prima il testo o la musica? "Non c’è una legge fissa. A volte uno, altre volte l’altro, in alcuni casi nessuno dei due. Parte tutto da un ritmo o un’idea lontana su cui poi lavoro".

A Cattolica sarà ospite del Fumetti festival, è un’amante delle illustrazioni? "Ad essere sincera non leggo molto i fumetti, quando ero piccola molto di più. Sono curiosa di ciò che mi riserverà questa avventura, soprattutto perché potrò incontrare Cuello (oggi alle 17.30 allo Snaporaz, ndr)".

Cosa attenderà il suo pubblico stasera? "Andrà in scena un concerto disegnato. La mia musica si coniugherà con i disegni di illustratori che accompagneranno lo spettacolo. Io in primis non so cosa aspettarmi perché non mi è mai capitato che qualcuno disegnasse sulle mie canzoni".

Prima volta a Cattolica? "Nelle vesti di cantante si, ma quando ero piccola, con i miei genitori e mia sorella, venivo spesso in vacanza qui, infatti sono felice di tornarci. Di quegli anni ricordo noi in hotel, poi tanto mare e il divertimento".

Federico Tommasini