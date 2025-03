Francesca e la storia di un femminicidio

Sensibilizzare gli studenti di scuole medie e superiori sul tema della violenza di genere. È questo l’obiettivo del progetto ‘Barbablù’ organizzato da 5 anni, a San Marino. Si tratta di un concorso ideato dalla Commissione Pari Opportunità e rivolto agli alunni delle medie e del Centro di formazione professionale. L’artista Martina Conti ha guidato gli alunni nella parte di ricerca creativa con un laboratorio sperimentale che si rifà alle discipline del teatro e della danza. La classe III G ha partecipato al concorso con una graphic novel intitolato ‘Francesca: storia di un femminicidio’, ispirato alla storia di Paolo e Francesca narrata nel V canto dell’Inferno dantesco. "Questa vicenda ci ha colpiti per la grande attualità – dicono i ragazzi – e ci ha portati a ragionare sul fatto che la violenza contro le donne è un problema che va avanti da secoli". Dalla relazione 2024 dell’Autority per le Pari Opportunità emerge chiaramente la rilevanza della violenza di genere e domestica in Repubblica di San Marino. Nel periodo 1 gennaio - 31 ottobre 2024, l’Ufficio Violenza di genere e contro minori della Gendarmeria ha gestito 46 casi, la maggior parte dei quali la vittima era una donna e l’autore un uomo. Svolgendo questo laboratorio abbiamo capito che la disuguaglianza di genere è un fenomeno molto attuale e che influenza tutti: per questo è importante promuovere un’educazione che conduca alla parità.

Penelope Ceccoli e Anna Guerra III G San Marino