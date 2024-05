Francesca, la parrucchiera di cani e gatti

È diventata la coiffeur dei barboncini. L’acconciatrice dei lagotti. E ogni giorno si fa 70 chilometri di strada per "darci un taglio". Quello giusto. Francesca D’Avino, 23 anni di Villa Verucchio, ha chiuso in un cassetto il diploma di perito agrario quando la passione per gli animali (già vissuta in famiglia) è letteralmente esplosa. Ed ora è diventata una professione. L’avventura di Francesca tra gli animali è iniziata un po’ per caso. "Mia sorella Manuela, nel suo negozio di Romagnano a Sant’Agata Feltria, cercava aiuto per il lavaggio dei cani, specie quelli più grandi, e ho risposto si". Era il 2017, Francesca aveva 16 anni. Lava oggi, asciuga domani... la passione per i quattro zampe aumenta. Un corso di toelettatura a Bologna per imparare i tagli commerciali è il trampolino di lancio: frequenta altri corsi di specializzazione per barboni e asian style, e si appassiona alla forbice. Da oltre un anno ha rilevato l’attività ‘La parrucchiera dei pelosi’ a Romagnano. I suoi clienti arrivano tutta la Romagna, ma ci sono diversi affezionati clienti che vengono appositamente da Bologna e nord Italia. "Oltre ai tagli commerciali o in standard e allo stripping (particolare tecnica per cani di pelo duro, ndr), offriamo trattamenti curativi ed estetici e ozonoterapia. In pratica c’è una spa per cani e gatti". Oltre ai cani di ogni razza e dimensione, Francesca cura e fa belli anche "conigli, perfino un maialino vietnamita. E tanti bovari bernesi e maremmani di grande taglia".