Francesca Michielin anticipa il Capodanno

Si avvicina il Capodanno e si accende la H2O Arena in piazzale Ceccarini. Oggi arriverà Enrico Ruggeri portando il suo concerto ‘Mare d’inverno’. Inizio dello show alle 18. Il giorno successivo, lunedì, sempre alle 18 toccherà a Francesca Michielin scaldare piazzale Ceccarini con un concerto in cui la talentuosa cantante e polistrumentista porterà i suoi successi accumulati fin da quando nel 2012 vinse X Factor. Negli ultimi dodici anni ha inanellato successi e collaborazioni con artisti di primo piano. Michielin porterà i suoi brani tra cui ‘Io non abito al mare’, anche se a Riccione ci viene volentieri e come ha detto lei stessa: "Sono molto felice di poter festeggiare a ritmo di musica l’arrivo del nuovo anno insieme al pubblico di Riccione, che da sempre mi accoglie con tantissimo calore ed entusiasmo. Questa bellissima città, anche d’inverno, ha un fascino tutto suo e non vedo l’ora di far cantare e ballare tutta la piazza". Non resta che accedere alla H2O Arena per godersi lo spettacolo. Ma il Capodanno riccionese non finirà qui. Nella notte di San Silvestro, il cuore di Riccione si trasformerà in una ‘Discoteca Romantica’, un evento che farrà diventare l’H2O Arena un grande dancefloor all’aperto, con dj e musica fino a tarda notte. Atmosfere e musiche che vogliono evocare gli anni ’80 e ’90. La grande festa inizierà alle 22 con i dj che hanno suonato su una delle più famose consolle degli anni ‘90: il Walky cup ad Aquafan. Tra i protagonisti, Claudio Coveri e Max Monti, che riporteranno il pubblico ai tempi in cui artisti come Jovanotti, gli 883 e Fiorello si esibivano davanti alla scenografica piscina a onde. La festa di Capodanno coinvolgerà anche gli spazi della Galleria PalaRiccione, nell’ambito di un progetto ampio e condiviso con il PalaRiccione capace di offrire un intrattenimento musicale più in sintonia con le richieste di un pubblico giovane. Allo scoccare della mezzanotte il brindisi di auguri sotto un cielo illuminato dai fuochi d’artificio.