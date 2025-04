Francesco De Gregori a Cattolica

Farà tappa anche in Riviera Francesco De Gregori, che quest’estate festeggerà con un lungo tour i 50 dall’uscita di Rimmel, l’album pubblicato nel 1975 che è diventato una pietra miliare della musica italiana. Alle date già comunicate, si aggiungono nuove tappe estive, per celebrare il capolavoro che ha segnato intere generazioni con brani indimenticabili come Rimmel, Pablo e Buonanotte fiorellino. E tra le nuove date c’è anche Cattolica. De Gregori si esibirà il 23 agosto all’Arena della Regina di Cattolica. Il suo concerto andrà a impreziosire il cartellone già ricchissimo dell’arena cattolichina. Si partirà il 5 luglio con Willie Peyote, il 13 luglio sarà la volta di Brunori Sas con il suo tour L’albero delle noci, il 18 luglio saliranno sul palco Nile Rodgers and the Chic arena, il 26 luglio toccherà a Francesco Gabbani. Tanti gli appuntamenti anche in agosto: il 2 il concerto dei Coma Cose, l’8 tornerà a Cattolica Massimo Ranieri, il 9 si esibirà Tony Boy, il 29 Fabri Fibra e il 30 Alfa. I biglietti per tutti i concerti sono già disponibili in prevendita.