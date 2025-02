Francesco Facchinetti e Flora Canto saranno i conduttori del San Marino Song Contest

Saranno Flora Canto e Francesco Facchinetti a condurre, il prossimo 8 marzo al Teatro Nuovo di Dogana, il San Marino Song Contest 2025, l’evento che seleziona il rappresentante della Repubblica di San Marino all’Eurovision Song Contest, che si terrà dal 13 al 17 maggio a Basilea, in Svizzera.

L’evento finale dell’8 marzo, prodotto e organizzato dalla segreteria di Stato per il Turismo e da San Marino Rtv, la Radiotelevisione della Repubblica di San Marino, con la direzione artistica di Massimo Bonelli, si avvarrà di un rinnovato e prestigioso team di professionisti, che vedrà alla regia Cristiano D’Alisera, Annalisa Montaldo come autrice capo progetto, Marco Lucarelli alla direzione della fotografia, mentre la scenografia sarà affidata a Marco Calzavara.

Il Festival vedrà la partecipazione di 20 artisti, tra emergenti e big, in un’unica categoria, senza limitazioni di cittadinanza e di scelta della lingua nell’interpretazione del brano presentato per il concorso.

A presiedere la giuria di questa edizione, che verrà resa nota prossimamente, sarà Luca De Gennaro, tra i critici musicali italiani più stimati e autorevoli, una garanzia di professionalità e sensibilità artistica per un evento che ha come scopo principale quello di selezionare il miglior artista in rappresentanza della Repubblica di San Marino all’Eurovision Song Contest.