Francesco Stefanelli primo violoncello dell’orchestra della Fondazione Arena di Verona

Al Teatro Filarmonico il sammarinese Francesco Stefanelli ha conquistato il prestigioso titolo di primo violoncello dell’Orchestra della Fondazione Arena di Verona. Il giovane talento del Titano ha trionfato nel concorso esibendosi in una esecuzione che ha incluso il concerto di Dvorak e il Don Chisciotte di Richard Strauss. La finale del concorso è stata presieduta da una commissione composta dalle prime parti dell’orchestra, dal direttore artistico e dal commissario esterno Massimo Macrì, il rinomato primo violoncello dell’orchestra della Rai di Torino. Per Simoncelli questo successo rappresenta non un punto di arrivo dopo anni di studio dedicati e appassionati con i più grandi maestri di violoncello al mondo, ma anche l’inizio di una brillante carriera professionale. Già a 15 anni, Francesco aveva fatto parlare di sé vincendo il premio Maura Giorgetti alla

Scala di Milano come miglior violoncellista italiano. Successivamente, ha ottenuto il primo premio anche al prestigioso concorso Janigro in Croazia e, a soli 19 anni, il secondo premio al Penderecki Cello Competition, una delle competizioni più illustri a livello mondiale. Ha affinato la sua arte con illustri insegnanti come, tra gli altri, Enrico Dindo, Giovanni Sollima, Antonio Meneses, Frans Helmerson, frequentando le accademie più esclusive. Il prossimo appuntamento da non perdere è fissato per il 10 novembre a Firenze, dove si esibirà con il maestro Danilo Rossi, primo viola del Teatro alla Scala di Milano.