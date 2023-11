Francesco Troilo nei panni di Mohican

Al Teatro Leo Amici, al Lago di Monte Colombo, domani (ore 16,30), andrà in scena lo spettacolo Mohican original Musical, interpretato da Francesco Troilo di Carlo. L’artista per l’occasione torna sulle scene con un messaggio di speranza su conflitti e discriminazione. Lo spettacolo verrà riproposto in replica tutte le domeniche di novembre, e sono previste matinée dedicati agli istituti scolastici. Un successo annunciato. Lo scorso ottobre, a Catania, al Teatro Metropolitan, il Mohican di Troilo ha catturato l’attenzione di ben 4mila spettatori. E sarà perché l’artista attira fan anche grazie alla popolarità acquisita come performer in televisione a ‘Tali e Quali’ su Rai1 e al Teatro Metastasio di Assisi, quando indossò addirittura i panni di San Francesco in Chiara di Dio. Troilo, al Lago di Monte Colombo, toccherà invece i temi del colonialismo nel Nuovo Mondo, passando dalla sopraffazione dei nativi americani, fino a considerare anche il ruolo della donna. La stessa donna vittima di una società in cui veniva considerata proprietà della famiglia. Soprusi, a cui le donne seppero resistere incontrandosi insieme in nome – appunto – della solidarietà e dei valori condivisi. Insomma, come dicono alcuni, il Mohican è "un’opera equilibrata che offre speranza per un’umanità che vuole ancora salvarsi". Preziosa, poi, la ricerca coreografica di Gianluca Raponi e Matteo Mecozzi, a cui si aggiungono le musiche a cura di Emanuele Tedeschi, un mix sapiente e capace al contempo di rappresentare a dovere le giornate di una tribù moicana e, naturalmente, raccontare un’immancabile storia d’amore.

Andrea G. Cammarata