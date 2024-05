Franchini: "Priorità alla sicurezza. Agirò per il bene della città"

Sarà la sicurezza il tema sul quale intende impegnarsi il neo consigliere comunale del Pd, Fabio Franchini, 62 anni, ex comandante della Polizia locale, entrato al posto di Ilia Varo.

Si parte con una nuova avventura.

"Mi sono messo in gioco alle scorse amministrative, perché convinto di poter dare un contributo per la mia esperienza e perché certo di poter dare qualcosa. Come ho accennato nell’insediarmi, spero in un confronto aperto, costruttivo, leale, sereno e civile con tutti, compreso le forze di opposizione, per fare l’interesse della città. Sulla sicurezza penso di poter dialogare con gli autori della sicurezza cittadina".

Anche con l’assessore Capocasa?

"Mi piacerebbe confrontarmi con lui, è una gran brava persona e s’impegna tanto".

Cosa servirebbe?

"Non solo il controllo del territorio o la politica repressiva, ma anche la qualità della vita è fondamentale. È pure importante coinvolgere con progetti specifici i giovani, avvicinarli al bene e alla cura della cosa pubblica, perché il tema della sicurezza è spesso legato a questo mondo, ad alcune bande di ragazzi. È importante dal punto di vista educativo, perché sono loro i protagonisti del domani. La sicurezza comprende pure decoro, vivibilità, qualità della vita in generale e qui si entra anche nella sfera sociale, tema importante per una sana crescita della comunità".

Come si porrà in politica?

"Come consigliere appartengo a un organo collegiale, ma sarà difficile che qualcuno mi possa dare il compitino da recitare. Le cose però si chiariscono prima in casa, per poi uscire con la situazione che pare più logica, utile e conveniente per il bene comune. Non ho ambizioni per le poltrone, per cui agirò solo per il bene della città".

Nives Concolino