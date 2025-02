Francini è Forte e Chiara a teatro: "Parlo di me e di tutte le donne"

Amata e applaudita dal grande pubblico, Chiara Francini torna a Riccione con Forte e Chiara per la regia di Alessandro Federico. Domani alle 17 si esibirà nella sala Granturismo, al Palazzo del Turismo, su musiche originali eseguite dal vivo da Francesco Leineri nell’ambito della rassegna La Bella Stagione di Riccione teatro. L’attrice, conduttrice televisiva, nonché scrittrice, questa volta protagonista e autrice del testo, si abbandona a una trascinante confessione autobiografica, non professionale, ma umana.

Forte e Chiara nasce da una sua omonima opera. "Nasce dall’ultimo libro che ho scritto sulla storia di una ragazza di provincia e che ha avuto tantissimo successo, è stato infatti primo in classifica per un mese e mezzo. L’idea mi è venuta dopo il famoso monologo al Festival di Sanremo 2023 nel quale ho fatto una riflessione sull’essere donna. Questo ha toccato così tanti esseri umani, ha aperto un dibattito politico, da pensare che avrei potuto scrivere un libro e successivamente farne uno spettacolo teatrale, raccontando semplicemente la mia normale, ma straordinaria. Una vita come quella di ognuno di noi".

Quindi cosa presenta? "Ripercorro la mia infanzia di provincia, l’adolescenza e l’età adulta. La cosa veramente bella, a parte il sold out di tutte le precedenti date, è la condivisione del pubblico che alla fine dello spettacolo mi dice: questa storia in realtà parla di me. Le persone riconoscono i propri colori nei tuoi, magari secondo una sequenza diversa, ma alla fine siamo fatti tutti dello stesso arcobaleno. I temi in sintesi che toccano un po’ tutte le donne".

Qual è il perno? "La verità, il raccontare dei tratti della mia vita che però toccano tutti: il senso di inadeguatezza, il rapporto con i genitori. C’è anche una riflessione sulla politica, sul senso del denaro, fino a chiudere lo spettacolo con una riflessione malinconica e anche abbastanza struggente sulla bellezza, ma anche sulla complessità dell’essere donna".

Si parla, anche di Riccione? "Certo, una parte parla proprio di questa austera romagnola che cito più volte. Con la mia famiglia era eravamo andati in vacanza a San Mauro mare e da lì mi facevo portare a Riccione".

Siamo bombardati da fake news, cos’è per lei la verità? "È ciò che per me caratterizza la vita, anche quando è amara, l’unico viatico per la consapevolezza e quindi per la felicità".

Ha altri impegni in questo periodo? "Giro ancora con Coppia Aperta, quasi spalancata. Ho poi fondato una mia produzione cinematografica che di questo spettacolo ha fatto un film, che ha aperto le Giornate degli autori, all’ultima mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Oltre a questo sto finendo di scrivere il mio ultimo romanzo, che dovrebbe uscire a maggio. È storico, spazia dal 1915 al 1973 ed è una storia familiare. Di recente ho pure girato un film per Raiuno che dovrebbe intitolarsi La Voce di Cupido. Io rivesto il ruolo di una donna molto forte, moderna che svolge un lavoro da uomo e che appunto riesce a spuntarla in un mondo maschile. Sto poi preparando altre cose, sia per la televisione che per il cinema".