Francisca Paz Rojas alla Gambalunga

Oggi è la Giornata mondiale della poesia. Per l’occasione la biblioteca Gambalunga ospita nella sala della cineteca di via Gambalunga 27, alle 17.30, nell’ambito della rassegna ‘Libri da queste parti’, la poetessa cilena Francisca Paz Rojas alla vigilia dell’uscita della sua seconda raccolta ‘Del non sapere’ per i tipi di Transeuropa, in libreria dal 26 aprile. Ad accompagnarne la presentazione pubblica sarà Sabrina Foschini, poetessa riminese che si divide tra scrittura e arti visive. Ingresso libero.