Franco Calderoni eletto presidente

Nuove cariche per il Circolo diportisti: il presidente è Gianfanco Calderoni, vice Giovanni Rossi, segretario Franco Pozzi, tesoriere Agide Orsini. Tra le attività in programma nell’estate, dopo la partecipazione al drive in nautico in collaborazione con Fondazione Verdeblu, lo scorso 13 maggio, la Giornata ecologica in mare, giunta alla 24esima edizione, l’11 giugno, con raccolta di rifiuti. Il 9 luglio e il 13 agosto in programma le ’mattinate con il turista a bordo’: vacanzieri ospitati sulle imbarcazioni dei soci dell’associazione.