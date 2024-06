Franco Fattori, omaggio in musica. Domani tocca a Filippo Malatesta

Il fine settimana al parco la Serra Cento Fiori di Rimini inizia questa sera alle 20 con un omaggio a Franco Fattori. Dj set Andrea Fattori, Werter Corbelli, Paolino Zlaia, La Marzia Fraternale. Gli amici vogliono ricordare il dj con la musica che ci ha fatto conoscere, ascoltare e ballare in tante serate. Verrà ricordato Lu Pesaresi, autore di performance che accompagnavano spesso le serate di Franco. Inoltre lo scrittore Paolo Nessuno leggerà qualche pagina dal suo ultimo libro cult ‘Slego not Slego’. Domani invece appuntamento con il rocker Filippo Malatesta in concerto con la sua band. Il cantautore propone al pubblico del Marecchia Social Fest una passeggiata musicale tra i suoi album. Sul palco con la voce e la chitarra di Filippo Malatesta, Lucio Aiello al basso, Gianluca Barberini alla batteria, Filippo Drudi alla chitarra e Francesco Sancisi alle tastiere. Un concerto che è anche un omaggio agli autori che ispirano Filippo, come De Gregori, De André e Dalla.