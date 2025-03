Francobolli amati in tutto il mondo

Poste San Marino annuncia l’avvio della collaborazione con Wopa+, la piattaforma di riferimento a livello mondiale per la vendita online di francobolli e monete. "Questa importante partnership – dicono da Poste – rappresenta un passo decisivo nella strategia di promozione internazionale della tradizione filatelica di San Marino, rendendo i francobolli sammarinesi facilmente accessibili a collezionisti e appassionati di tutto il mondo. I risultati conseguiti in questo breve lasso di tempo confermano l’interesse globale per le emissioni filateliche sammarinesi, evidenziando il successo di un’iniziativa che vuole valorizzare e diffondere il patrimonio culturale della Repubblica".

I francobolli di San Marino, emessi per la prima volta nel 1877, hanno da sempre celebrato i simboli e il patrimonio culturale del Paese, a partire dalle iconiche Tre Torri raffigurate sulle prime emissioni. Da allora, sono diventati veri e propri pezzi da collezione, apprezzati per il loro valore artistico e storico.