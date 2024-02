Francobollo Onu con la bandiera del Titano

La bandiera della Repubblica di San Marino sarà protagonista di un’emissione dell’Amministrazione postale delle Nazioni Unite, il vessillo bianco e azzurro sarà infatti su un francobollo da 1,55 dollari della serie ‘Bandiere del mondo’. Sul foglietto numero 58, insieme alla bandiera di San Marino, ci saranno quelle di

Libano, Venezuela e Yemen. La data di emissione è quella del prossimo 15 marzo. Il concept del foglietto è del danese Ole Hamann, mentre il designer è Rorie Katz delle Nazioni Unite, il formato dei francobolli è il tradizionale 40mm per 30mm con dentellatura 14x13-1/4. Saranno prodotti 11mila foglietti per un totale di 176.000 francobolli, 44.000 francobolli per ciascuna nazione. L’ emissione "è disponibile – fanno sapere da Poste San Marino – nel formato ‘a foglio intero’ o nel formato ‘a serie unica’ composta da un francobollo per ciascun paese".