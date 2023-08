Frane e strade dissestate: al via cantieri per oltre 2,3 milioni

Novafeltria non aspetta la fine delle ferie estive per far ripartire i lavori di messa in sicurezza di alcune strade e riasfaltatura di altre, nel capoluogo e nelle frazioni.

Il primo intervento è la sistemazione di via della Maternità, nel capoluogo, in prossimità della palestra delle scuole medie. Ammonta a circa 260mila euro l’importo dei lavori, che dovrebbero tagliare lo striscione del traguardo a fine settembre. A breve partirà poi anche il completamento dell’asfaltatura di via IV novembre (40mila circa la spesa): a settembre via al cantiere, la fine dei lavori un mese dopo. Altri interventi di asfaltatura riguardano la zona alta del capoluogo, Campo di Maggio: anche in questo caso cantiere in partenza a settembre, una trentina di giorni la durata prevista per i lavori.

Di ben altra entità sono invece i cantieri per la messa in sicurezza di Ca’ del Gallo, via Raggiolo nel capoluogo, via Trieste a Perticara. Si tratta di tre importanti interventi, per un totale di 2 milioni. "Ca’ del Gallo è una zona franosa – fa il punto spiega l’assessore ai lavori pubblici, Fabio Pandolfi – Quest’intervento costerà un milione, e risolverà anche il problema di viabilità causato dall’alluvione del maggio scorso. Riapriremo la strada attualmente chiusa".

Per quanto riguarda invece via Raggiolo in centro e via Trieste a Perticara, l’ufficio tecnico del Comune di Novafeltria sta affidando la progettazione. Nel primo caso si tratta di mettere in sicurezza una zona storicamente franosa. La viabilità non dovrebbe comunque subire particolari contraccolpi, se non l’istituzione di sensi unici alternati in alcune fasi del cantiere. "Lo stesso vale anche per via Trieste", assicura l’assessore Pandolfi.

m.c.