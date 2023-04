Frane e turismo: Iorio tenta il ‘ribaltone’

La lista civica SiAmo Gemmano, sostenuta dal centrodestra, è guidata dal candidato sindaco Michele Iorio, 55 anni, di professione vice brigadiere dell’Arma dei carabinieri in servizio a Rimini. Iorio sfiderà nella prossima tornata elettorale prevista a Gemmano il sindaco uscente Riziero Santi e la sua lista Vivo Gemmano. Turismo in Valconca, più aiuti alle famiglie, rilancio dell’economia locale, prevenzione di frane e disagi ambientali. Il candidato Michele Iorio ha le idee chiare.

Come pensa di rilanciare il turismo e l’economia locale a Gemmano?

"Realizzerò da subito un progetto intitolato Gemmano d’aMare in collina, che porterà in paese un centinaio di turisti ogni domenica durante l’estate. In accordo con la parrocchia, gli imprenditori agroalimentari del territorio e le associazioni del terzo settore, i turisti potranno visitare Gemmano, scoprirne i gioielli culturali e assaggiarne i sapori del territorio a Km zero. Sono già in contatto, poi, con la deputata di Fratelli d’Italia Beatriz Colombo, che in qualità di membro della decima Commissione Attività produttive, Commercio e Turismo della Camera mi ha dato la sua disponibilità per sostenere i nostri progetti a Roma".

Sicurezza, viabilità e territorio, quali sono le vostre priorità?

"Occorre un nuova politica rivolta alla prevenzione e mitigazione dei rischi. Troppe frane si sono verificate lo scorso gennaio all’interno del territorio comunale. Una frana per esempio, ha comportato la chiusura della via delle Fonti e da allora nulla è cambiato. Metterò subito mano a questa situazione. Per la viabilità stradale urbana e provinciale, il sindaco uscente non è ancora stato ancora in grado di ripristinare situazioni che si protraggono nel tempo".

Quali saranno le sue priorità nei primi 100 giorni di governo della città?

"Il mio sguardo sarà rivolto principalmente alle famiglie e agli anziani, mediante la realizzazione di progetti che permetteranno di ricreare un nuovo tessuto sociale che oramai è logoro a causa di questo ultimo decennio di politica miope. Realizzeremo nuovi progetti inerenti ai centri estivi".

Cosa ha in mente per il settore sociale e del volontariato a Gemmano?

"E’ una risorsa importantissima per il territorio e per l’immagine di Gemmano. Purtroppo non tutte le associazioni presenti sono state ascoltate e aiutate in questo ultimo decennio. Aprirò fin da subito le porte del municipio di Gemmano a tutte quelle associazioni di promozione sociale e di volontariato, che sono rimaste escluse".

Luca Pizzagalli