Frane, paesi martoriati. Strade ancora pericolose

"Saremo al vostro fianco per completare le opere di ristrutturazione viaria, e per cercare l’adeguato supporto tecnico-amministrativo ai vostri comuni". Se l’alta Valmarecchia ferita dall’alluvione di maggio cercava una risposta dalle istituzioni per affrontare una situazione di frane e viabilità compromessa, è stata esaudita. La visita del nuovo commissario per la ricostruzione post alluvione, generale Francesco Figliuolo, è "La testimonianza che quando si rema tutti dalla stessa parte, anche i problemi più gravosi si possono affrontare con un altro spirito e ben altre prospettive". Goffredo Polidori, sindaco di Sant’Agata Feltria, non nasconde la soddisfazione: "Il generale è un uomo di poche parole ma pragmatico, con poche pennellate ha compreso le problematiche del territorio". Soprattutto per la forte presenza delle istituzioni: provincia (il presidente Jamil Sadegholvaad), regione (la vice presidente Irene Priolo, la presidente dell’Assemblea legislativa Emma Petitti e la consigliera Nadia Rossi) e Stato (il generale Figliuolo), tutti assieme attorno ad un tavolo – in teatro Mariani – per affrontare il tema della viabilità nel dopo alluvione. Salito in alta Valmarecchia dopo l’incontro mattutino a Rimini, il commissario Figliuolo ha fatto tappa prima a Casteldelci e poi a S.Agata Feltria, il comune più colpito dalle frane (87 quelle censite). Su 100 km di strade comunali, 60 hanno problemi e per la viabilità si stimano 7,5 milioni di costi. Per gli interventi di somma urgenza il Comune ha speso 388.000 euro, in attesa di rimborso. "Prendiamo atto con soddisfazione delle risposte positive date dal commissario Figliuolo circa lo stanziamento dei fondi a cui stanno lavorando per farli arrivare nell’arco di alcune settimane" commenta Emma Petitti. A Casteldelci, col sindaco Fabiano Tonielli ha visitato 3 dei siti con le frane più importanti, "e dove stiamo lavorando per porre rimedio a quanto avvenuto con l’alluvione" dice Tonielli. Tra gli altri, è stato visitato il cantiere in corso per il ripristino della sicurezza idraulica del torrente Senatello (400mila euro), in capo all’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile. Accompagnato dal sindaco Polidori e dagli amministratori comunali, il Generale ha compiuto due sopralluoghi: a Monte Benedetto per verificare come il Comune ha tamponato la caduta del versante, e sulla strada San Donato verso Marecchiola, chiusa e colpita da frane importanti. Per la ristrutturazione definitiva delle strade e il ripristino della viabilità S. Agata ha presentato un conto di 7.700.000 euro. Polidori rimarca la disponibilità del commissario a dirottare fondi e a fornire il necessario supporto tecnico-amministrativo per gestire gli appalti con cifre elevate, "anche con convenzioni del Pnrr per tecnici professionisti". Pranzo nella Sala Consigliare a Palazzo Fregoso a base di piadina, cassoni, crostini, funghi e tartufi, e alle 14.50 puntuale il generale ha ripreso la via. Non prima però di uno scambio di doni: il sindaco Polidori gli ha offerto un cristallo tridimensionale di Rocca Fregoso, il generale ha contraccambiato con lo stemma del suo battaglione.

m.c.